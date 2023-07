Afinal quantos continentes existem?

Quatro, cinco, seis ou sete: quantos continentes há no planeta Terra? O número depende de diferentes perspetivas e dos critérios de classificação utilizados.

O número de continentes do planeta varia, podendo ser apontados de quatro a sete, dependendo de diferentes perspetivas e dos critérios usados para definir o que separa as grandes massas de terra.

Um continente é tradicionalmente definido como uma grande massa de terra contínua, aproximadamente alinhada com as posições das placas tectónicas.

No entanto, explica a BBC Science Focus, citada pelo zap.aeiou.pt, a falta de uma classificação padronizada para o conceito de “continente” causa controvérsia e resulta em múltiplos modelos.

Alguns geógrafos e geólogos consideram apenas as massas de terra naturalmente separadas por água, sugerindo que há apenas 4 continentes: a AfroEurásia (um megacontinente que agrupa África, Ásia e Europa), América, Antártica e Austrália.

Há quem defenda um modelo de 6 continentes que combina as Américas num só e reconhece África, Antártica, Ásia, Europa e Oceania. Outro modelo de 6 continentes considera América do Norte e América do Sul massas separadas, e junta a Europa e a Ásia num só continente.

O modelo de 5 continentes, um dos mais populares, desconta a escassa população da Antártica e considera apenas Américas, África, Ásia, Europa e Oceania. Este modelo tem até uma bandeira: a dos Jogos Olímpicos, que identifica os cinco continentes com os seus cinco aros coloridos.

O modelo mais amplamente aceite identifica 7 continentes: Oceania, Europa, Antártica, América do Sul, América do Norte, África e Ásia.

A controvérsia acerca da forma de identificar o número de continentes advém principalmente da dificuldade em apontar um critério que se aplique de forma indiscutível — com excepção do que considera são continentes apenas as quatro massas de terra naturalmente separadas por água.

Assim, quantos continentes há afinal no Mundo? Depende da pessoa a quem estiver a fazer a pergunta…

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1128 de 12 de Julho de 2023.