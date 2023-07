Abertas inscrições para 2ª edição do Women in Tech Africa Awards

As inscrições para a 2ª edição do Women in Tech Africa Awards, uma iniciativa que visa reconhecer e celebrar as conquistas notáveis das mulheres na indústria de tecnologia no continente africano, estão oficialmente abertas. As candidatas interessadas em participar têm até às 23h59, do dia 30 de Julho, horário de França, para submeterem suas nomeações.

Segundo um comunicado de imprensa da organização, todas as candidatas participarão nos Prémios Regionais Women in Tech em seus respectivos países. “As finalistas dos Prémios Regionais serão anunciadas a partir de 10 de Agosto de 2023 (cada região terá uma data de anúncio diferente). As vencedoras regionais terão a oportunidade de competir nos Prémios Globais Women in Tech 2023”, lê-se. As vencedoras serão reveladas durante a 6ª edição das Women in Tech Global Awards, a realizer-se em Dubai, no dia 16 de novembro de 2023. Conforme a mesma fonte, existem sete prémios regionais, representando diferentes partes do mundo, LATAM, Europa, MENA, CCA, América, África, APAC. Cada prémio regional terá cinco finalistas por cada uma das nove categorias. ~ A vencedora de cada categoria será uma finalista dos Prémios Globais. O comunicado informa que a Cerimónia da entrega dos Prémios do Women in Tech Africa Awards será realizada no dia 5 de Outubro de 2023, na Cidade do Cabo, África do Sul. Serão premiadas as categorias Jovem Talento Promissor; Prémio mais revolucionário; Prémio Melhor Aliada; Prémio Iniciativa mais impactante; Prémio mulher na WEB3; Prémio Arte; Prémio Startup de Woman in Tech; Prémio Liderança Global Women in Tech e Prémio Conquista de Vida Women in Tech. O WIT Africa Awards é uma prestigiada competição que reconhece e homenagea mulheres que estão a impulsionar a tecnologia no continente africano. A iniciativa tem como objetivo promover a diversidade e a inclusão na indústria tecnológica, bem como construir uma rede de apoio e inspiração para as mulheres que trabalham neste sector. As candidatas são avaliadas com base nas suas realizações, contribuições, inovação, liderança e impacto na indústria tecnológica.

