“Cabo Verde está no bom caminho em África a nível da transformação digital – presidente do IDC-África

​O presidente da Internacional Democrata do Centro – África (IDC-África), Andrés Prastana, disse hoje, na Cidade da Praia, que Cabo Verde está no “bom caminho” a nível da transformação digital em relação a outros países africanos.

Em declarações à Inforpress, no âmbito da visita que efectuou esta manhã às instalações do Data Center do Nosi, em Achada Grande Frente, acompanhado de 50 membros da IDC-África,

Andrés Prastana que já foi também Presidente da República da Colômbia, avançou que a África “cresceu muito” em digitalização e organização.

Afirmou que tal tem a ver com o fortalecimento da democracia e institucional, defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos.

Acrescentou ainda que a digitalização e a inteligência artificial são temas “muito importantes” e um exemplo para África e também para América Latina, para se inteirar melhor de como trabalhar políticas públicas.

Durante esta visita assegurou que o Nosi está “muito bem” em equipamentos e espaço para projectar o futuro de transformação digital em Cabo Verde.

Por outro lado, disse que Cabo Verde tem um “bom clima” e uma “boa democracia”, que respeita a lei, reiterando que é um país de “grande exemplo” em África em serviços nacionais e internacionais.

Andrés Prastana e a sua equipa de mais de 50 participantes, entre líderes políticos, académicos e outras personalidades de 15 países, vieram a Cabo Verde a convite do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, para debater o tema “Instabilidade política em África” que tem como destaque a “Digitalização e inteligência artificial”, à margem da reunião Internacional Democrata do Centro África (IDC-África),

O evento está a decorrer na Cidade da Praia sob a presidência do Movimento para a Democracia (MpD).