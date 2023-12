Pode viver mais uma década se simplesmente mudar de dieta

Comer de forma equilibrada tem impacto na sua esperança de vida. Um novo estudo sugere que uma dieta equilibrada pode prolongar a sua existência em até 10 anos.

Ter uma alimentação saudável e equilibrada pode trazer benefícios consideráveis à sua saúde, especialmente a longo prazo, concluiu um novo estudo levado a cabo por cientistas da Unviersidade de Bergen, na Noruega.

Segundo o Science Alert, escreve o zap.aeiou.pt, a equipa analisou dados sobre saúde e ingestão de alimentos de quase meio milhão de residentes no Reino Unido e descobriu que mudar para uma dieta saudável – e mantê-la – pode prolongar a vida de uma pessoa em até 10 anos.

A investigação permitiu aferir que homens e mulheres com 40 anos que fizeram uma mudança sustentada de uma alimentação pouco saudável para seguir as recomendações do Guia Eatwell ganharam cerca de 9 anos de esperança de vida.

Já os participantes que abandonaram as bebidas açucaradas e as carnes processadas em favor de uma dieta rica em grãos integrais, nozes, frutas, vegetais e quantidades moderadas de peixe (a chamada dieta da longevidade) acrescentaram 10 anos à sua expectativa de vida.

Os ganhos menos expressivos foram observados entre as pessoas que inicialmente seguiram uma dieta média e aquelas que melhoraram os seus hábitos alimentares numa fase mais tardia da vida.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1151 de 20 de Dezembro de 2023.