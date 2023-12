Um vazio raro no Sol inchou brevemente a atmosfera de Marte. Pode acontecer o mesmo na Terra

Já houve um evento semelhante na Terra em 1999, com uma lacuna no fluxo do vento solar a levar a que a atmosfera se expandisse até 100 vezes.

No final do ano passado, a atmosfera de Marte expandiu-se subitamente para cerca de três vezes o seu tamanho normal, um fenómeno que inicialmente deixou os cientistas perplexos. Agora, conta o site zap.aeiou.pt, uma nova investigação revelou que esta expansão foi desencadeada por uma rara lacuna no vento solar, as partículas carregadas que fluem continuamente do Sol.

Este inesperado “inchaço” atmosférico foi observado pela sonda MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) da NASA, que orbita a atmosfera superior de Marte desde 2014, escreve o Live Science.

A 26 de dezembro de 2022, a sonda registou um aumento acentuado da magnetosfera de Marte, expandindo-se por milhares de milhas. Isso permitiu que a ténue atmosfera marciana se expandisse temporariamente e ocupasse o espaço extra.

Ao analisar os dados da sonda, os cientistas da MAVEN notaram que a expansão atmosférica coincidiu com uma queda de 100 vezes no número de partículas do vento solar que atingiam a sonda. “Quando vimos os dados pela primeira vez, a queda drástica no vento solar era quase inacreditável”, disse Jasper Halekas, físico solar da Universidade de Iowa e líder da investigação.

Os investigadores apresentaram as suas descobertas a 11 de Dezembro na reunião de outono da União Geofísica Americana, realizada em São Francisco.

Este evento foi descrito como um “fenómeno solar verdadeiramente anómalo” por Shannon Curry, investigador principal da missão MAVEN.

Normalmente, o vento solar bombardeia constantemente Marte e todos os outros planetas do Sistema Solar, o que levou Marte a perder a maior parte da sua atmosfera. A magnetosfera de Marte, ou o que resta dela, está sempre a resistir ao vento solar, que desvia a maior parte das partículas que fluem ao redor do planeta.

Contudo, quando o vento solar diminuiu, não havia nada contra o qual a magnetosfera pudesse resistir, fazendo com que “inchasse” para fora.

Um fenómeno semelhante ocorreu na Terra em 1999, quando o vento solar “quase desapareceu” durante três dias (de 10 a 12 de Maio), permitindo que a nossa atmosfera se expandisse até 100 vezes o seu volume normal antes de eventualmente retornar ao seu tamanho anterior. Este evento não causou danos a curto ou longo prazo ao nosso planeta.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1151 de 20 de Dezembro de 2023.