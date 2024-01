Ninguém tem uma língua como a sua (e o seu paladar sabe disso)

Análise 3D revelou que as nossas línguas são únicas – tão individuais como as nossas impressões digitais.

Mais longas, mais curtas, “rachadas” ou não, as nossas línguas não são, à primeira vista, tão diferentes entre si.

No entanto, conta o zap.aeiou.pt, uma análise 3D deste complexo e sofisticado órgão revelou que se trata de uma estrutura com características tão individuais como as das nossas impressões digitais.

As diferenças não se resumem apenas ao número de papilas gustativas – aquelas protuberâncias carnudas que cobrem a sua superfície – mas também à forma dessas estruturas.

“A partir de uma única papila, conseguimos identificar uma pessoa com uma precisão de 48% (de um grupo de estudo de 15 participantes)”, explica Rayna Andreeva, doutoranda da Universidade de Edimburgo e responsável pelo estudo publicado no Scientific Reports.

A análise de uma única papila também permitiu prever o sexo e a idade de uma pessoa com precisão moderada, de até 67% a 75%.

Embora ainda esteja em curso, observa Andreeva, “o estudo fornece evidências preliminares de que (as línguas) são muito únicas”.

Segundo o estudo, estas diferenças únicas entre cada língua também podem ser fundamentais para compreender por que gostamos de alguns alimentos e rejeitamos outros.

Pessoas que possuem, por exemplo, maior número de papilas fungiformes – aquelas que lembram o formato de um cogumelo e se distribuem principalmente nas bordas e na ponta da língua – podem não gostar de chocolate amargo ou limão, porque sentem esses alimentos com muito mais intensidade.

Mas o que também afecta o nosso paladar são as papilas que cumprem uma função mecânica e que permitem à língua sentir a textura e a fricção do que comemos, diz Andreeva.

Assim, acrescenta, entender por que preferimos alguns alimentos a outros pode ajudar-nos a escolher alimentos mais saudáveis, por exemplo, mas com texturas que achamos mais agradáveis.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1154 de 10 de Janeiro de 2024.