Eis a melhor dieta para parar de ressonar

Pessoas que seguem uma dieta saudável – rica em vegetais, fruta, grãos integrais e nozes – têm menos probabilidade de sofrer de apneia obstrutiva do sono.

Ressonar pode ser uma experiência verdadeiramente perturbadora para qualquer um dos envolvidos. Agora, conta o zap.aeiou.pt, uma equipa de cientistas diz ter encontrado a melhor dieta para combater este problema.

Segundo o Science Focus, pessoas que sofrem de apneia obstrutiva do sono correm um maior risco de sofrer de tensão arterial elevada, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e diabetes tipo 2, uma vez que a doença faz com que acordem várias vezes durante a noite, devido ao ressonar alto e ao facto de a respiração parar e começar.

A solução pode passar por uma dieta rica em legumes, fruta, cereais integrais e frutos secos, de acordo com um novo artigo científico publicado na ERJ Open Research.

O estudo, levado a cabo por investigadores da Universidade Flinders, envolveu dados referentes a 14.210 pessoas que participaram no National Health and Nutrition Examination Survey dos Estados Unidos.

No inquérito, os participantes tiveram de enumerar tudo o que tinham comido nas últimas 24 horas.

A equipa categorizou então as respostas em três padrões alimentares: uma dieta saudável à base de plantas, uma dieta não saudável à base de plantas e uma dieta rica em produtos de origem animal (incluindo gordura animal, lacticínios, ovos, peixe, marisco e carne).

Os resultados revelaram que as pessoas com dietas ricas em alimentos de origem vegetal tinham menos 19% de probabilidade de ressonar do que as pessoas com menos alimentos de origem vegetal na sua dieta.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1161 de 28 de Fevereiro de 2024.