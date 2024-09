Cabo Verde Digital garante a presença de uma startup na final do 929 Challenge

Pelo segundo ano consecutivo, a Cabo Verde Digital garante a presença de um startup cabo-verdiana na final da competição 929 Challenge, em Macau. Segundo o Governo, esta participação resulta de uma parceria entre a Pró-Empresa, através da Cabo Verde Digital, e a 929 (Nine Two Nine), formalizada em 2023.

A 929 Challenge, explica o comunicado, é uma competição anual com foco no desenvolvimento e promoção de ideias e negócios inovadores e sustentáveis que conectam startups e académicos da China aos países africanos de língua oficial portuguesa. À semelhança do ano passado, o Memorando de Entendimento assinado garante acesso directo à final da competição a uma Startup do portfólio da CVD que se destaque. Este ano, em resultado do programa Re!nventa, realizado em Agosto último, foi seleccionada a startup Artista.CV, pelo potencial de integração entre os mercados dos PALOP e a China. Segundo a mesma fonte, a Artista.CV é uma plataforma que busca facilitar a ligação entre artistas, managers e promotores de eventos, com a missão de simplificar os processos no setor cultural em Cabo Verde. “Com uma visão voltada para o futuro, o Artista.cv busca não apenas consolidar sua presença em Cabo Verde, mas também expandir para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e a China, criando uma plataforma capaz de promover a ligação de mercados culturais e criativos de diferentes regiões”, lê-se. Participar no 929 Challenge constitui assim o primeiro passo para a expansão e internacionalização desta startup, através do intercâmbio de talentos e oportunidades criativas, além da visibilidade e do acesso a recursos estratégicos, mentoria e oportunidades de investimento. “Para Cabo Verde, esta é mais uma oportunidade de mostrar a capacidade de inovação do país e colaboração a nível global, ao mesmo tempo que reafirma o compromisso do arquipélago em impulsionar o seu ecossistema digital e de empreendedorismo, alinhado com a estratégia de posicionar o país como uma porta de entrada para o mercado da sub-região, especialmente os PALOP’s”, consta. Esta é a 16ª edição do programa GoGlobal, que já beneficiou cerca de 80 startups nacionais. Fora do programa GoGlobal, qualquer startup e/ou académicos de Cabo Verde podem se candidatar para o 929 Challenge, tendo em conta as diferentes fases da competição. As candidaturas estão abertas até final de setembro, no site oficial da competição.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.