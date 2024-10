Starlink autorizada a operar em Cabo Verde

A ARME - Agência Reguladora Multissectorial da Economia anunciou esta quarta-feira que autorizou a Starlink a começar operações em Cabo Verde.

Segundo um comunicado da reguladora “a Starlink Cabo Verde, solicitou uma autorização à ARME, para fornecer os serviços de comunicações electrónicas, acessíveis aos cidadãos em todo o país”.

“A prestação de serviços de comunicações via satélite, constitui hoje uma alternativa às redes terrestres, e possibilita o fornecimento da conectividade de alta velocidade e baixa latência, principalmente em zonas com baixa ou sem cobertura terrestre”, lê-se ainda no comunicado da ARME.

“Neste sentido, a ARME nos termos do regime jurídico das comunicações electrónicas, que garante a liberdade de oferta de redes e serviços e no âmbito da prossecução dos seus objectivos regulatórios, assentes na promoção da concorrência e oferta de serviços no mercado, concedeu autorização à Starlink Cabo Verde para prestar serviços de comunicações electrónicas em todo o território nacional”, acrescenta a reguladora do sector das telecomunicações que anuncia ter atribuído igualmente autorizações “para prestação de serviços a operadores nacionais, designadamente a Airtel e a Ed solutions”.

“Estas decisões reflectem o compromisso da autoridade reguladora em assegurar um ambiente competitivo que beneficie os cidadãos, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços e a redução dos preços”, conclui a ARME.