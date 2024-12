Cabo-verdianos já podem aceder à internet da Starlink

Os cabo-verdianos têm agora acesso à internet da Starlink, empresa de Elon Musk, com preços mensais a partir de 3500 mil escudos. Este serviço, que utiliza satélites de baixa altitude, está disponível em todas as ilhas do arquipélago, incluindo áreas remotas como Ribeira da Cruz, em Santo Antão, Praia Branca, em São Nicolau, Ribeira da Barca, em Santiago, Chã das Caldeiras, no Fogo, e Furna, na Brava.

Segundo a RCV, para aderir ao serviço, é necessário adquirir um kit de instalação, composto por antena, router e acessórios, com um custo aproximado de 20 mil escudos. A entrega é feita em até três semanas. A Starlink oferece planos residenciais, empresariais e móveis, incluindo solucções para embarcações e viagens, e opera com autorizações da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME). Em Outubro deste ano, a ARME anunciou a autorização para a rede de satélites Starlink, do magnata Elon Musk, prestar serviços de comunicações no país. A rede, que já funciona em várias partes do mundo, permite acesso à internet com uma antena plana virada para o céu, ligada a um distribuidor de sinal (designado ‘router’), ideal para locais remotos onde não há cobertura móvel nem fixa.

