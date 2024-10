Nove ‘startups’ cabo-verdianas vão marcar presença na Web Summit Lisboa

Cabo Verde seleccionou nove ‘startups’ para levar à conferência Web Summit Lisboa, em Novembro, em que o país participa pelo quarto ano consecutivo, anunciou a agência pública de promoção do sector digital no arquipélago.

“A participação insere-se no programa #GoGlobal”, que tem como objectivo promover o país “como uma plataforma digital em ascensão, estabelecer parcerias estratégicas, desenvolver novas competências e absorver as últimas tendências do sector tecnológico”, anunciou a Cabo Verde Digital.

Entre as inovações cabo-verdianas seleccionadas estarão a Talent Play, que usa jogos interactivos para recrutamento de colaboradores, a Medkey, plataforma de telemedicina e gestão de dados médicos, a Digi, serviço de agendamento para salões de beleza, e a Faxi Faxi, aplicação móvel de encomendas, com opções de seguro e recolha ao domicílio.

Integram ainda a comitiva que se desloca a Lisboa os projectos Kultura Geral, dedicado a cursos online para a CPLP, a plataforma Lentilhas, para ligar prestadores de serviços audiovisuais, a Nebua Cloud, serviços digitais online, a CVX, ferramenta para vendas, e a CV Branding, marketing digital.

“Este ano, Cabo Verde contará com uma delegação de cerca de 30 pessoas”, informou a Cabo Verde Digital.

A edição da Web Summit deste ano, entre 11 e 14 de Novembro, terá um recorde de 2.750 ‘startups’ e são esperadas mais de 70 mil pessoas, numa ‘cimeira’ que terá como foco promover conexões “significativas” através de encontros alimentados pelo Summit Engine.