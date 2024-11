TechPark CV e MIT lançam programa de capacitação tecnológica para jovens

O TechPark CV, em parceria com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), anunciou o lançamento do programa MIT Global Teaching Lab em Cabo Verde. A iniciativa inclui a formação intitulada “Problem Solving with App Inventor”, que terá lugar de 6 a 31 de Janeiro de 2025, no Training Center do TechPark CV, na Praia.

A formação, direccionada a jovens entre os 16 e os 24 anos, pretende promover o desenvolvimento de competências críticas, técnicas e de resolução de problemas através do uso da ferramenta App Inventor, desenvolvida pelo MIT. O programa, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) no âmbito da Fase II do Projecto Parque Tecnológico de Cabo Verde, será conduzido por seis instrutores do MIT. “Durante o curso de 4 semanas, os participantes terão a oportunidade de desenvolver competências técnicas e habilidades essenciais para o mercado de trabalho”, afirma a organização, através do comunicado. Ao longo das quatro semanas de formação presencial, os participantes adquirirão habilidades técnicas alinhadas às exigências do mercado de trabalho e culminarão a experiência num “Demo Day”, onde apresentarão as suas soluções tecnológicas. Além disso, os participantes terão a oportunidade de obter um certificado reconhecido globalmente pelo MIT. Segundo a mesma fonte, embora esta seja uma iniciativa piloto, o objectivo é expandir o programa para incluir jovens de outros países da CEDEAO. Os interessados podem candidatar-se até o dia 6 de Dezembro de 2024, através do link https://forms.gle/GqRUbJfGja1EX71U7. O processo de selecção avaliará as competências e o perfil dos candidatos para garantir o alinhamento com os objectivos do programa.

