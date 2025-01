OceanX e OceanQuest lançam expedição pioneira para explorar os Oceanos de África

Iniciou esta quinta-feira, 30, o “Around Africa Expedition”, uma expedição liderada pela OceanX em colaboração com a OceanQuest. Durante quatro meses, o navio de investigação e media OceanXplorer percorrerá a costa africana, ampliando os limites da exploração científica dos oceanos e contribuindo para a compreensão da biodiversidade marinha e da conservação dos ecossistemas.

A "Around Africa Expedition" visa investigar os vastos e pouco estudados oceanos que cercam o continente africano.

Utilizando metodologias e tecnologias inovadoras, a expedição visa fornecer conhecimentos valiosos e promover decisões baseadas em dados para apoiar a política de conservação, a gestão sustentável dos recursos, o reforço das capacidades e da formação a nível local e o planeamento de zonas marinhas protegidas.

“O fomento da inovação e a criação de uma base de conhecimentos duradoura são garantia de que esta expedição terá um impacto significativo. Esta colaboração realça a nossa determinação coletiva em explorar, compreender e conservar o ambiente marinho por meio de uma ciência arrojada e de um espírito de parceria”, disse Vincent Pieribone, co-CEO e Director Científico da OceanX.

Reconhecida como um programa de acção da Década do Oceano das Nações Unidas (2021-2030), a expedição passará por diversos destinos, incluindo Gran Canária (Espanha), Mindelo (Cabo Verde), Moroni (Comores), Walters Shoal (Madagáscar), Walvis Bay (Namíbia) e Cidade do Cabo (África do Sul).

Os principais temas abordados na expedição incluem exploração de ecossistemas de profundidade e montanhas submarinas e biodiversidade oceânica.

“Ao trabalhar com parceiros locais, como a KAUST e diversas redes científicas africanas e internacionais, garantimos que os conhecimentos gerados criam impactos duradouros para as comunidades locais e para a gestão sustentável do oceano profundo”, ressaltou Martin Visbeck, CEO da OceanQuest.

Com um forte compromisso com a formação e educação, a expedição oferecerá oportunidades de aprendizado para a próxima geração de profissionais do oceano.

As iniciativas incluem formação prática para jovens cientistas em oceanografia e análise de eDNA; Workshops intensivos sobre eDNA e análise de dados; excursões a bordo do OceanXplorer para estudantes e professores locais e programas interativos para inspirar novos cientistas marinhos e defensores da conservação.