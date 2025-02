Cimeira mundial de inteligência artificial arranca hoje em Paris

A Cimeira de Acção sobre Inteligência Artificial (IA) arranca hoje e decorre até terça-feira em Paris, reunindo líderes governamentais, organizações internacionais, académicos, artistas e membros da sociedade civil com intuito de debater sobre a temática.

Cerca de uma centena de países deverão participar nesta cimeira mundial.

A cimeira, que é co-organizada com a Índia, será uma oportunidade de compromisso conjunto para desenvolver a ciência, soluções e padrões que garantam que a tecnologia serve o fundamental interesse público, de acordo com um comunicado da presidência francesa.

No domingo, França e mais oito países, associações e empresas anunciaram o lançamento durante o evento de uma iniciativa de inteligência artificial (IA) "de interesse público", patrocinada por 11 líderes tecnológicos.

Denominada "Current AI", a parceria conta com o apoio de responsáveis como Arthur Mensch, da start-up francesa Mistral AI, e Fidji Simo, director da plataforma americana de entrega de compras Instacart, e tem um investimento inicial de 400 milhões de dólares.

A iniciativa espera angariar um total de 2,5 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos para desenvolver o acesso a bases de dados privadas e públicas em áreas como a saúde e a educação, e investir em ferramentas e infraestruturas de código aberto para tornar a IA mais "transparente e segura", referem em comunicado os promotores.

O projecto pretende também desenvolver "sistemas para avaliar o impacto social e ambiental" da IA, acrescentam.

"A Current AI contribuirá para o desenvolvimento dos nossos próprios sistemas de inteligência artificial em França e na Europa para diversificar o mercado e promover a inovação em todo o mundo", disse o Presidente francês Emmanuel Macron, citado no comunicado.

Os países fundadores da parceria incluem o Chile, a Finlândia, a Nigéria, Marrocos, o Quénia, a Alemanha, a Eslovénia e a Suíça.

Do lado empresarial, a "Google", a editora de software "Salesforce" e o grupo "AI Collaborative" do fundador do "eBay", Pierre Omidyar, estão a participar na iniciativa.

O anúncio antecedeu a abertura da cimeira sobre IA que reunirá em Paris, na segunda e terça-feira, líderes políticos e empresariais para debater os grandes desafios colocados por esta tecnologia, que está a revolucionar a sociedade.

Os Estados Unidos serão representados pelo vice-presidente J.D. Vance na cimeira onde estarão também presentes o vice-primeiro-ministro chinês, Zhang Guoqing, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Olaf Scholz, entre outros nomes que estão a ser confirmados.