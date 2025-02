Novo modelo de IA da Anthropic pode responder rapidamente ou pensar

A 'startup' Anthropic, rival da OpenAI (ChatGPT), lançou na segunda-feira um novo modelo de inteligência artificial (IA) generativa que garante poupar muito tempo aos programadores de 'software', à medida que a corrida aos assistentes de IA acelera.

O Claude 3.7 Sonnet é "muito, muito melhor" para programas de programação, frisou o co-fundador da Anthropic, Jared Kaplan, à agência France-Presse (AFP).

Acima de tudo, acrescentou, é um modelo 'híbrido': "Pode dar respostas imediatas a qualquer questão", como a anterior versão 3.5 lançada em Setembro, "mas também reflectir durante muito tempo a razão para responder a assuntos mais complexos".

Isto faz com que o novo Claude seja mais capaz de seguir instruções, escrever documentos mais longos ou realizar análises mais complexas, de acordo com o líder.

O ano de 2023 ficou marcado pela corrida aos interfaces concorrentes ao ChatGPT. Desde então, estes assistentes de IA adquiriram a capacidade de compreender e até produzir imagens e sons (multimodalidade) e estão agora a ganhar em 'razão' e autonomia.

A OpenAI foi mais uma vez pioneira com o lançamento do o1 em Setembro, o primeiro modelo que 'raciocina', ou seja, exibe as etapas da sua 'reflexão' antes de chegar a uma resposta.

Mas a Anthropic - fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI - antecipou-o na questão da autonomia ao lançar em Outubro o "Computer Use", uma funcionalidade que permite a Claude utilizar os computadores como um ser humano: navega na internet, selecciona botões num site, introduz texto e utiliza diferentes 'softwares'.

O criador do ChatGPT respondeu em Janeiro com o Operator, o seu primeiro agente de IA com autonomia semelhante.

As duas 'startups' californianas, bem como as gigantes tecnológicas (Google, Meta, etc.), procuram formas de se destacarem num mercado onde os seus serviços parecem muito semelhantes aos olhos dos consumidores não profissionais.

"É verdade que os modelos simplesmente melhores, mais rápidos, etc. não têm necessariamente um impacto significativo", reconheceu Mike Krieger, director de produtos da Anthropic.

"Estamos realmente a tentar fazer melhorias que atendam directamente às necessidades dos nossos clientes", acrescentou.

Juntamente com a versão 3.7, a empresa introduziu o seu primeiro agente de IA de programação, o "Claude Code".

De acordo com Krieger, a ferramenta permitiu-lhe conceber uma funcionalidade para uma aplicação móvel em quarenta minutos, em vez de várias horas.

A Amazon investiu 8 mil milhões de dólares na Anthropic, enquanto a Alphabet (Google) pagou 2 mil milhões de dólares em 2024.