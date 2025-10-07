John Clarke, Michel Devoret e John Martinis vencem o Prémio Nobel da Física de 2025 por descobertas na tecnologia quântica

Os cientistas John Clarke, Michel Devoret e John Martinis foram distinguidos com o Prémio Nobel da Física de 2025 pela “descoberta do tunelamento quântico macroscópico e da quantização de energia num circuito elétrico", anunciou nesta terça-feira a Real Academia Sueca de Ciências.

Segundo o comité responsável pela distinção, citado pelo Reuters, o Prémio Nobel da Física deste ano abriu novas oportunidades para o desenvolvimento da próxima geração de tecnologias quânticas, incluindo a criptografia quântica, os computadores quânticos e os sensores quânticos.

Conforme a mesma fonte, os três laureados estão actualmente baseados nos Estados Unidos.

O Prémio Nobel da Física é atribuído pela Real Academia Sueca de Ciências e inclui um valor total de 11 milhões de coroas suecas (cerca de 1,2 milhões de dólares), a ser dividido entre os vencedores, como é habitual quando há mais de um galardoado.

Entre os vencedores de edições anteriores estão nomes históricos da ciência, como Albert Einstein, Pierre e Marie Curie, Max Planck e Niels Bohr, pioneiro da teoria quântica.

Em 2024, o prémio foi atribuído aos cientistas John Hopfield (EUA) e Geoffrey Hinton (Reino Unido/Canadá) pelos avanços na aprendizagem automática (machine learning) que impulsionaram o actual boom da inteligência artificial, um progresso sobre o qual ambos também manifestaram preocupações éticas.

Seguindo a tradição, o prémio de Física é o segundo Nobel a ser anunciado nesta semana, após dois cientistas norte-americanos e um japonês terem vencido o Prémio de Medicina por descobertas sobre o sistema imunitário. O Prémio Nobel de Química será divulgado na quarta-feira.

Já os prémios nas áreas de ciência, literatura e economia serão entregues aos laureados a 10 de Dezembro, data do aniversário da morte de Alfred Nobel, durante uma cerimónia em Estocolmo, seguida de um banquete de gala na câmara municipal da cidade.

Foto: depositphotos