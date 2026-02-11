Cabo Verde assinala Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência com foco em igualdade, desafios e políticas educativas

Assinala-se hoje o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, data que evidencia a importância da igualdade de género, superação de desafios e implementação de políticas educativas inclusivas em áreas STEM.

Em Cabo Verde, apesar dos avanços no acesso feminino à educação, a representação das mulheres nas carreiras científicas ainda revela “desequilíbrios significativos”.

Em 2018, cerca de 66,8% dos estudantes em ciências exactas, engenharia e tecnologia eram homens, enquanto 33,2% eram mulheres.

No caso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), no final de 2023 contabilizavam-se 500 estudantes homens e 200 mulheres, demonstrando a persistência de lacunas na escolha destas carreiras por jovens mulheres.

Mesmo assim, os progressos no ensino superior são notáveis e, actualmente, 50,9% das pessoas com qualificação média ou superior em Cabo Verde são mulheres (…), reflectindo um aumento consistente da presença feminina em níveis mais avançados de instrução.

Para aprofundar a análise sobre os desafios e oportunidades da participação feminina nas ciências, a Inforpress abordou especialistas, profissionais e representantes de universidades, que cada vez mais incorporam ciência e tecnologia nos seus planos curriculares.

Estes actores oferecem uma visão prática e estratégica sobre a realidade científica e tecnológica em Cabo Verde.

Para a coordenadora do Grupo Principal de Informática e Tecnologias Multimédia da Universidade de Cabo Verde, professora Cleonice Moreira, a maior frequência feminina no ensino superior nem sempre se traduz em maior presença nas carreiras científicas ou em cargos de liderança académica.

“O acesso à rede de investigação, à liderança e ao financiamento científico continua desigual. Reconhecer que estas áreas são predominantemente masculinas é o primeiro passo para as transformar por meio de políticas de equidade e programas de mentoria”, explicou.

A responsável reforçou ainda que curiosidade, criatividade e capacidade de resolver problemas não têm género.

“Nenhuma mulher ou menina deve sentir que uma área não é para si. Procurar mentorias, envolver-se em projectos científicos desde cedo e acreditar no próprio potencial são passos fundamentais. A ciência exige persistência, mas é transformadora, tanto pessoal como socialmente”, acrescentou.

Entre as iniciativas que incentivam a participação feminina na ciência, sobressai o projecto “kafuca”, concebido pelo Accelerator Lab do PNUD e RS2Lab e desenvolvido em parceria com o laboratório EDS TonsLab.

O projecto adapta um candeeiro tradicional para funcionar com energia renovável, levando electricidade a comunidades ainda sem acesso à energia e demonstrando como a ciência aplicada pode gerar impacto social real.

Outro projecto relevante é o ÍMPAR, cofinanciado pela União Europeia, que reforça a autonomia de mulheres e meninas na economia social subsaariana.

Segundo Sheila Mendes, membro da Comissão Instaladora da Associação de Mulheres Cientistas de Cabo Verde, o programa combina formação, empreendedorismo e mentoria, desenvolvendo competências para soluções inovadoras.

“O nosso foco não é excluir os homens, mas garantir que a participação feminina na ciência seja reconhecida e valorizada. Queremos contribuir para um desenvolvimento sustentável e inclusivo, alinhado com os desafios do século XXI e com as novas tecnologias”, salientou Mendes.

A Universidade Jean Piaget, segundo a reitora Joanita Rodrigues, integra a igualdade de género como princípio estruturante das suas políticas académicas e científicas.

“Promovemos a participação feminina na investigação, incentivamos a formação avançada e criamos condições para progressão na carreira científica, valorizando o mérito e a equidade. O facto de a universidade ser hoje liderada maioritariamente por mulheres demonstra que ciência, gestão académica e liderança são espaços acessíveis para todas”, afirmou.

A universidade desenvolve acções de extensão, divulgação científica e parcerias com escolas, incentivando meninas e jovens a seguir carreiras STEM.

A presença de mulheres em posições de referência académica e científica, incluindo na liderança universitária, serve de inspiração e prova de que o percurso na ciência é viável quando apoiado por políticas educativas inclusivas e por uma comunidade comprometida.

Políticas públicas e institucionais robustas são necessárias para garantir a participação efectiva de mulheres em todos os níveis da ciência, desde o acesso e permanência em cursos STEM até à liderança académica e à produção científica de excelência.

No final, a ciência e a tecnologia pertencem a todos, independentemente do género. Incentivar meninas desde cedo, criar redes de apoio e promover mentorias são apontados como passos essenciais para consolidar a presença feminina na ciência.

Foto: https://depositphotos.com/