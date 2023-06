Electra inaugura loja da Fazenda

​A Electra inaugurou, ontem, 16, a sua nova Loja da Fazenda (Praia). O novo estabelecimento, diz a empresa, é mais um símbolo da modernidade e melhoria contínua nos serviços que a ELECTRA está a tentar levar a cabo.

O acto de inauguração da Loja contou com a presença do Secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, que felicitou a empresa por servir as pessoas cada vez melhor, e pelo esforço da ELECTRA na aposta pela transição energética e digital.

O PCA da Electa, Luis Teixeira, por seu lado, em seu nome e no de todo o Conselho de Administração, agradeceu a todos os presentes e disse que a nova Loja, pelo conforto e descentralização de serviços, vai aproximar e servir os clientes e o público em geral e reflecte a aposta da empresa na modernização e qualidade.

O PCA destacou ainda o novo Contact Center, que, para além das atribuições já existentes, vai ser conectado às redes sociais e SMS, e anunciou o lançamento para breve do aplicativo My ELECTRA.