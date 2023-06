Caixa Económica de Cabo Verde com novo lucro recorde de 1,2 milhões de contos em 2022

A Caixa Económica de Cabo Verde, estatal e um dos maiores bancos do país, registou um novo lucro recorde de 1,2 milhões de contos no ano passado, um aumento de 27% face a 2021, segundo a instituição.

De acordo com o relatório e contas do banco, a que a Lusa teve hoje acesso, a Caixa Económica registou no ano passado um resultado líquido de 1.229 milhões de escudos, aumentando face aos 967,8 milhões de escudos em Dezembro de 2021, que já então tinha representado um crescimento de 37,81% em relação a 2020.

"O desempenho da Caixa no ano de 2022 manteve a sua trajectória crescente dos anos anteriores, tendo continuado a registar melhorias em vários indicadores que ilustram o reforço da robustez da instituição, apesar do contexto de risco e incertezas acrescidos vividos", lê-se na mensagem do conselho de administração que consta do relatório e contas.

De acordo com o documento, 50% dos lucros de 2022, equivalente a 613 milhões de escudos, serão distribuídos como dividendos aos accionistas e os restantes 50% aplicados em reservas (10%) e resultados transitados (40%).

A Caixa Económica é detida maioritariamente pelo Estado, através de uma participação directa no capital social, pelo Ministério das Finanças, de 27,44%, mas também pelo Instituto Nacional de Previdência Social, com 47,21%, e pela empresa pública Correios de Cabo Verde, com uma participação de 15,14%, enquanto outros subscritores e colaboradores têm 10,21% das acções.

O activo líquido da Caixa Económica de Cabo Verde registou um crescimento de 8,54% em 2022 em relação a Dezembro de 2021, ultrapassando os 84.755 milhões de escudos, "explicado sobretudo pelo crescimento do crédito concedido", enquanto os recursos de clientes, incluindo os Títulos da Dívida Pública, cresceram 8,25%, para mais de 76.175 milhões de escudos, segundo o relatório e contas.

Só em depósitos de clientes, entre particulares e empresas, o banco registava no final do ano passado 75.864 milhões de escudos (687,6 milhões de euros), um crescimento de 8,4% face a 2021.

O crédito bruto a clientes da Caixa Económica cresceu no ano passado 8,56%, atingindo 61.349 milhões de escudos no final de Dezembro de 2022.

"O acompanhamento da carteira de crédito, a prevenção e a gestão do incumprimento, bem como a busca de soluções para os activos recebidos em pagamento continuaram a merecer uma atenção reforçada da Administração da Caixa Económica, face ao fim da moratória [durante o período da crise provocada pela pandemia de covid-19], ao aumento do risco e às correspondentes necessidades de restruturação de crédito", lê-se ainda no relatório e contas.

Em 2022, a Caixa contava com 38 agências/balcões e três delegações, tinha 355.566 clientes e 371 trabalhadores. O relatório e contas acrescenta que os indicadores da qualidade da carteira de crédito registaram "uma ligeira degradação em relação a 2021", tendo o rácio de crédito crescido 0,14 pontos percentuais, passando de 8,30% em 2021 para 8,44% em 2022.

Acrescenta que a Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) atingiu no ano passado 17,23%, contra 15,42% em 2021, um aumento de 1,82 pontos percentuais face a 2021, enquanto os capitais próprios subiram 11%, para 7.506 milhões de escudos (67,9 milhões de euros) e o rácio de solvabilidade registou um aumento de 1,59 pontos percentuais, para 22,92% em Dezembro de 2022, "nível confortavelmente superior ao mínimo regulamentar em vigor que é de 12%".

"O rácio de 'Cost to income', medida de eficiência dos bancos, fixou-se em 46,94%, evidenciando uma melhoria de 2,37 pontos percentuais em relação a 2021, explicado essencialmente pelo crescimento do produto bancário. O banco continua a ter condições prudenciais e liquidez confortáveis para financiar as necessidades de financiamento das famílias e das empresas cabo-verdianas, enquadráveis na sua Declaração de Apetite ao Risco", lê-se ainda no documento.