​Enacol inaugura sala de amamentação na sede em compromisso com a diversidade e inclusão

A Enacol, comprometida com uma cultura organizacional que promove a Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), anuncia a inauguração de uma Sala de Amamentação em sua sede como parte fundamental de suas políticas voltadas para o bem-estar dos colaboradores. Este espaço visa oferecer condições inclusivas e seguras para as colaboradoras conciliarem suas responsabilidades profissionais com a maternidade.

Promovendo o bem-estar e na busca por um ambiente organizacional mais inclusivo, acolhedor e favorável às mães colaboradoras, a Enacol estabeleceu uma Sala de Amamentação em sua sede. Essa iniciativa reflete o compromisso da empresa em apoiar as profissionais que são mães, reconhecendo a importância e a urgência de proporcionar condições adequadas para a prática do aleitamento materno. Assegurando condições adequadas e seguras, o espaço foi cuidadosamente equipado para garantir condições ideais de conforto e segurança, atendendo às necessidades específicas das colaboradoras durante o período em que a prática do aleitamento materno é essencial. A Enacol reforça a importância de práticas que promovam a saúde e bem-estar das mães e seus bebês. Assumindo o compromisso com a inclusão, ao inaugurar a Sala de Amamentação, a Enacol reafirma seu compromisso com os princípios de Diversidade, Equidade e Inclusão. A empresa busca transformar cada ambiente de trabalho em uma experiência mais acolhedora e humana, valorizando a diversidade de suas equipes e proporcionando condições que permitam a todos os colaboradores alcançar um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.

