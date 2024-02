Federação Cabo-verdiana de Futebol recebe patrocínio da Electra

FCF vai receber patrocínio em Energia por parte da Electra. Anuncio foi feito hoje após o encontro entre o PCA da Electra, Luís Teixeira, e o Presidente da Federação, Mário Semedo.

A FCF vai receber um patrocínio no valor de 1500 contos em Energia após um "acto simbólico e de apoio", realizado hoje, em que homenageou o Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo "num singelo reconhecimento e gratidão pelo excelente trabalho, empenho e dedicação à frente da FCF". Mário Semedo recebeu igualmente um Diploma de honra ao mérito desportivo.

Quanto ao patrocínio, em comunicado, a Electra explica que os 1500 contos deverão ser usados em energia eléctrica consumida pela FCF ao longo deste ano.

Durante o acto, o PCA da Electra, referiu que "o apoio do valor em Energia atribuído à Federação Cabo-verdiana de Futebol, insere-se no âmbito da política de responsabilidade social e apoio ao Desporto Nacional, à Cultura e Artes de uma forma geral, que a ELECTRA tão bem tem estado a fazer".

Como contrapartida, o PCA da Electra pediu à Federação Cabo-verdiana de Futebol o apoio e parceria no Combate ao Furto e Fraude de Energia, um dos principais desafios e problemas que a empresa e o sector elétrico enfrentam hoje.

Mário Semedo, por sua vez, agradeceu o gesto e reiterou a disponibilidade da FCF em apoiar a ELECTRA na sensibilização do Combate às Perdas de Energia, com o objetivo de se atingir 0% de Perdas para que a Electra possa assim contribuir cada vez mais no desenvolvimento do Desporto.