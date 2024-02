BCN inaugura nova agência em Santa Cruz

O Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN) celebra um marco significativo com a inauguração de sua nova agência em Santa Cruz, Santiago, reafirmando seu compromisso com a comunidade e o desenvolvimento e serviço de excelência.

De acordo com uma nota do BCN, a mudança para o novo espaço não apenas proporciona uma experiência mais confortável aos clientes, mas também oferece condições de trabalho aprimoradas para os colaboradores. Com um design acolhedor, a nova sede busca elevar os padrões de atendimento, oferecendo conforto e privacidade aos clientes.

“Esta nova sede, mais ampla, moderna e acolhedora, vai ao encontro do objectivo do BCN de adequar as condições físicas das suas agências, proporcionando melhores condições de trabalho aos colaboradores, e evidenciam o comprometimento do banco em fornecer um atendimento de qualidade, com conforto e privacidade aos seus clientes”, diz a nota.

A inauguração em Santa Cruz faz parte de um abrangente plano de modernização e padronização da rede de Agências do BCN em todo o país. Esse movimento segue a recente remodelação e abertura de várias Unidades de Negócio em diferentes ilhas, demonstrando o compromisso do BCN em fortalecer sua presença em todas as regiões do país

A nova Agência BCN em Santa Cruz estará localizada em Pedra Badejo, na Estrada Principal, próxima ao Restaurante Flor de Caribe. A partir de 26 de Fevereiro, segunda-feira, estará aberta ao público, seguindo seu horário de funcionamento habitual, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 15h30.

“Esta inauguração representa um momento emocionante para o BCN, enquanto único banco 100% cabo-verdiano e que, como tal, se preocupa com o desenvolvimento do país e em contribuir para melhorar a vida de cada cabo-verdiano, em Cabo Verde ou na diáspora. Isto porque, só assim, com “Djunta Mon” é que todos conseguimos crescer”.

O evento de inauguração vai contar a presença do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, destacando a importância desta expansão para o concelho e seus habitantes.

O BCN continua a ser uma peça fundamental no cenário bancário cabo-verdiano, impulsionando não apenas o sector financeiro, mas também participando activamente no progresso social e econômico do país.