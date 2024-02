CVTelecom estabelece parceria de 3 anos com com Atlantic Music Expo e Kriol Jazz

A CVTelecom, empresa comprometida com responsabilidade social e defensora da cultura cabo-verdiana, formalizou, através de um protocolo que foi assinado esta quinta-feira, uma parceria de três anos com o Atlantic Music Expo (AME) e o Kriol Jazz, dois dos maiores eventos culturais do país.

A cerimonia de assinatura dos acordos ocorreu na tarde de ontem, reconhecendo o comprometimento da CVTelecom com o fortalecimento da cultura. No evento, o Presidente do Conselho de Administração da CVTelecom elogiou a resiliência dos organizadores do AME e do Kriol Jazz, destacando a qualidade contínua desses eventos ao longo dos anos, mesmo diante de desafios persistentes. O AME celebra seu 10º ano, enquanto o Kriol Jazz está em sua 13ª edição. A parceria visa contribuir para a promoção e preservação da rica herança cultural cabo-verdiana, reforçando o compromisso da CVTelecom com o desenvolvimento cultural do país.

