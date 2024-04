Estado coloca 13.535 acções da CAIXA disponíveis no Mercado Secundário

​O Estado de Cabo Verde coloca no mercado secundário, 13.535 ações da CAIXA, ao preço de 4.079$/acção, no seguimento da Oferta Pública de Venda.

Este lote resulta do remanescente de 381.904 ações, representativas de 27,44% do capital social da CAIXA, detidas pelo Estado de Cabo Verde, cujo processo de Oferta Pública de Venda foi concluído a 23 de fevereiro do corrente ano, com cobertura de 96,46%. Desta operação ficaram disponíveis na carteira do Estado 13.535 ações, correspondentes a 0,97% do capital social da CAIXA, que são colocadas no mercado secundário, para o público em geral, a partir do dia 24 de abril.

Para investir os interessados devem contactar o seu banco ou subscrever através da plataforma Blu-X (https://blu-x.cv/bvcv/)