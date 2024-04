​ELECTRA aposta na requalificação da iluminação em São Vicente

A empresa responsável pela iluminação pública, ELECTRA, tem direccionado uma série de investimentos substanciais para aprimorar as infraestrutura luminosas na ilha de São Vicente. De Janeiro a Abril de 2024, a empresa investio um total de 5.648.000 contos para fortalecer as estruturas de iluminação, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a segurança da população.

As áreas recentemente beneficiadas com investimentos incluem Lazareto, Ribeira Julião, Baía das Gatas, Espia, Cruz, Monte Sossego, Ribeira Vinha, Ribeira Craquinha e Fernando Pó, onde foram realizados reforços e renovações na rede de iluminação pública. Actualmente, a rede de iluminação pública da ilha de São Vicente conta com um total de 7.646 focos luminosos. No entanto, aproximadamente 15,69% desses pontos estão em fase de reparação, com previsão de conclusão até 30 de Julho deste ano. Alguns dos principais indicadores desse investimento incluem o número de habitantes da ilha (82.680), resultando em uma média de 9,25 pontos de luz por 100 habitantes. Além disso, cada ponto de luz atende em média 3,40 famílias, refletindo o alcance e a importância da iluminação pública para a comunidade. Desde Janeiro, 1.296 focos foram recuperados, demonstrando o comprometimento da ELECTRA com a manutenção e aprimoramento contínuos da infraestrutura de iluminação. Os custos totais de manutenção e reforço da iluminação pública atingiram os 5.648.000 ECV, evidenciando o investimento substancial realizado pela empresa nesse setor vital para o bem-estar das populações e o desenvolvimento das cidades de Cabo Verde. A ELECTRA reitera seu compromisso em trabalhar incansavelmente para atender às necessidades de iluminação pública em outras localidades da ilha. Fique atento para mais informações sobre os avanços no setor nos próximos dias.

