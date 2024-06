​RIU Hotels & Resorts Proudly Committed financia jardins infantil na ilha do Sal

O RIU Hotels & Resorts Proudly Committed anunciou, hoje, a iniciativa de financiar dois jardins de infância na ilha do Sal, reforçando assim o seu compromisso com o futuro educacional das crianças cabo-verdianas.

Como parte do compromisso contínuo com o desenvolvimento sustentável e comunitário, o RIU Hotels & Resorts Proudly Committed, através do programa RIU Proudly Committed, a rede hoteleira está financiando o Jardim de Infância Disney em Palmeira e o Jardim de Infância Florescer em Espargos.

O Jardim de Infância Disney em Palmeira será contemplado com materiais didáticos e o Jardim de Infância Florescer de Espargos será contemplado com materiais didáticos, equipamentos e mobiliários, totalizando um financiamento no valor de 3.704.778,62 escudos cabo-verdianos. (33.571,75€).

Além disso, o RIU Hotels & Resorts Proudly Committed contribuirá com recursos para a remuneração de educadores, assegurando uma base estável para o ensino de qualidade nessas instituições.

Esta iniciativa é parte integrante do pilar Comunidade e Destinos Sustentáveis do programa RIU Proudly Committed, que visa não apenas melhorar as condições educacionais, mas também fortalecer os laços comunitários e promover o desenvolvimento local.

Em colaboração estreita com a Câmara Municipal do Sal e em linha com um Memorando de Entendimento estabelecido com o Ministério do Turismo desde 2022, o RIU Hotels & Resorts está empenhado em criar um impacto positivo duradouro nas comunidades.

Essas duas novas parcerias somam-se à parceria entre a RIU e a Câmara Municipal para o jardim de infância Casa Solidariedade, também na ilha do Sal, onde a cadeia financia o serviço de alimentação do centro através dos salários anuais da cozinheira, da ajudante de cozinha e das despesas derivadas do serviço.

Estas iniciativas representam um passo importante para melhorar as condições de educação e bem-estar das crianças da ilha do Sal.