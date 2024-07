​CVTelecom doa ambulância ao Hospital Regional Santa Rita Vieira

A CVTelecom entregou, hoje, uma ambulância totalmente equipada ao Hospital Regional Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, para reforçar os serviços de emergência da instituição.

A doação faz parte do compromisso contínuo da CVTelecom com a responsabilidade social, tendo a saúde como uma das suas áreas prioritárias de actuação. Esta acção reafirma o compromisso da empresa em contribuir para o bem-estar da comunidade.

“Acreditamos que o acesso à saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos. Com esta oferta, esperamos contribuir para salvar vidas e proporcionar um melhor atendimento aos pacientes da Região Norte de Santiago. Esta oferta é um exemplo da importância da colaboração entre o sector privado e as instituições públicas para o desenvolvimento das comunidades, e contribuir para que o país atinja os Objectivos do Desenvolvimento sustentável (ODS)”, afirma João Domingos Correia PCA da CVTelecom.

A entrega desta ambulância representa mais um passo significativo, proporcionando ao Hospital Regional Santa Rita Vieira um equipamento essencial para atender de forma eficiente as necessidades de emergência da população local.

A ambulância, equipada com a mais moderna tecnologia, permitirá um atendimento de maior qualidade e rapidez, beneficiando directamente os pacientes. Com esta doação, a CVTelecom reforça seu papel como uma empresa que, além de investir em tecnologia e comunicação, se preocupa activamente com as necessidades sociais e de saúde das comunidades onde actua.