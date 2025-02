BCN reforça proximidade com clientes com nova agência no Sucupira

O Banco Caboverdiano de Negócios (BCN) inaugura hoje a sua nova agência na Cidade da Praia, localizada no Centro Comercial Shopping Cidades, em Sucupira, um dos pontos comerciais mais movimentados da capital.

Com a nova agência, o BCN pretende proporcionar maior acessibilidade, comodidade e eficiência para os seus clientes, permitindo-lhes realizar operações bancárias com segurança, conveniência e agilidade.

“A zona de Sucupira reflecte o ritmo vibrante da Cidade da Praia, com uma grande circulação diária de comerciantes, consumidores e empreendedores. A abertura deste novo balcão reforça o compromisso do BCN com a proximidade dos seus clientes, oferecendo soluções financeiras inovadoras que impulsionam o desenvolvimento económico e social de Cabo Verde”.

Esta iniciativa, segundo o BCN, faz parte de um processo contínuo de modernização e padronização da rede de agências do banco, garantindo um atendimento mais eficaz e alinhado com as necessidades do mercado.

A cerimónia de inauguração será presidida pelo Ministro da Promoção de Investimento e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, e contará com a presença de representantes de entidades públicas e privadas, autoridades municipais, acionistas e membros da administração do banco.

"100% Kriolu, moda bo" é o lema do BCN, que se apresenta como o único banco privado com 100% de capital cabo-verdiano e assume o compromisso de contribuir para a inclusão financeira e o progresso económico do país.

A nova agência estará aberta ao público a partir de segunda-feira, 17 de Fevereiro, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 15h30, e aos sábados, das 08h00 às 12h30.