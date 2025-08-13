Empresas & Negócios

Grupo Ímpar disponibiliza 10 mil contos de apoio a São Vicente e BCN cria conta solidária

Por Anilza Rocha, 14 ago 2025 14:57

Em resposta às dificuldades enfrentadas pela população em São Vicente, a Ímpar disponibilizou 10 mil contos, para reposição de bens e infraestruturas. Além disso o BCN, do Grupo Ímpar, anunciou que foi criada uma conta para receber donativos que serão depois entregues.

O valor doado pela seguradora será aplicado em articulação com instituições como Cruz Vermelha, Cáritas, Casa da Sopa e Biosfera.

O Grupo Ímpar (Ímpar e BCN) informou ainda que foi  aberta uma conta no BCN para angariação de donativos, que serão canalizados para entidades no terreno.

Fundo Solidário - BCN Djunta Mon

  • Número de conta: 1079205610001
  • NIB: 000400001079205610147
  • IBAN: CV64 000400001079205610147
  • Swift: CANBCVCV
    • Banco correspondente: TOTAPTPL

    Os donativos que dêm entrada nesta conta serão depois entregues a "Instituições Sociais reconhecidas", explicou fonte do banco ao Expresso das Ilhas.

    Anilza Rocha, 14 ago 2025 14:57

    Editado por Andre Amaral em 14 ago 2025 15:36

