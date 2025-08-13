BCA cria mecanismo de apoio a São Vicente

Entre as medidas anunciadas destaca-se a doação de 5 mil contos "para apoiar a comunidade de São Vicente", anunciou o banco em comunicado.

Os 5 mil contos que o BCA vai doar serão usados em acções de "reconstrucção e reabilitação social" e serão canalizados "através da Câmara Municipal enquanto representante da protecção civil" em São Vicente.

Além deste apoio o banco criou uma conta solidária "isenta de comissões de ordens de pagamentos recebidas". Os fundos angariados nesta conta serão depois entregues à autarquia de São Vicente enquanto representante da protecção civil. As contribuições para esta conta podem ser feitas até 31 de Agosto.

Outra medida é o diferimento/moratória de pagamento em que é anunciada a suspensão/diferimento no pagamento de capital e/ou juros, nos próximos três meses, "para clientes com crédito à habitação cujas habitações tenham sido directamente afectadas. Empresas com crédito investimento activo e perdas comprovadas" A subscrição desta medida deve ser feita até 31 de Dezembro deste ano.

Um outro apoio anunciado é a criação de uma linha de crédito no valor de um milhãao de contos dirigida a Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME). Esta linha de crédito vai ter "condições especiais para reparação e reconstrução de instalações danificadas, recuperação de investimentos produtivos e reforço de tesouraria".