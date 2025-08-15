Empresas & Negócios

ENACOL lança campanha “Abastecimento Solidário” para apoiar vítimas da tempestade em São Vicente

PorExpresso das Ilhas,15 ago 2025 9:35

Sede da Enacol em São Vicente
ENACOL

A ENACOL anunciou hoje o lançamento da iniciativa “Abastecimento Solidário”, uma acção de responsabilidade social destinada a apoiar as vítimas da forte tempestade que recentemente afetou a ilha de São Vicente.

No âmbito da campanha, a empresa irá doar 1 escudo por cada litro de combustível abastecido nos seus Postos de Venda. O montante total será entregue a instituições que prestam apoio directo às famílias e comunidades afectadas.

A acção arranca hoje, 15 de Agosto, e prolonga-se até 30 de Setembro de 2025. A ENACOL garantiu que a entrega dos fundos arrecadados será feita de forma imediata às entidades beneficiárias, reforçando o compromisso da empresa com causas humanitárias e com a solidariedade para com a população de São Vicente.

Segundo a empresa, esta iniciativa insere-se na sua Política de Responsabilidade Social e visa mobilizar clientes e parceiros para contribuir, de forma simples e direta, para a recuperação das áreas e famílias atingidas pela intempérie.

De recordar que a tempestade que atingiu São Vicente na madrugada de Segunda-feira causou avultados danos materiais e provocou a morte de nove pessoas. Uma pessoas continua desaparecida e 12 pessoas ficaram desalojadas.

Tópicos

ENACOL Tempestade São Vicente Abastecimento Solidário

Autoria:Expresso das Ilhas,15 ago 2025 9:35

Editado porAndre Amaral  em  15 ago 2025 10:03

