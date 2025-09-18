Cabo Verde eleito membro do Conselho de Operações Postais da União Postal Universal

O anúncio foi feito hoje pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, através da sua página oficial no Facebook.
“Trata-se duma nova conquista para Cabo Verde, que passa a ter voz ativa nas grandes decisões sobre o futuro do setor postal a nível mundial. Reforça a nossa credibilidade internacional como País e aumenta a visibilidade dos Correios de Cabo Verde”, escreveu.
Cabo Verde é membro da UPU desde 1976, mas é a primeira vez que ocupa um cargo neste órgão da agência das Nações Unidas especializada no setor postal.