Cabo Verde eleito membro do Conselho de Operações Postais da União Postal Universal

PorSheilla Ribeiro,18 set 2025 14:14

Cabo Verde foi eleito membro do Conselho de Operações Postais (COP) da União Postal Universal (UPU), durante o 28º Congresso da organização, que decorre no Dubai, Emirados Árabes Unidos.

O anúncio foi feito hoje pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, através da sua página oficial no Facebook.

“Trata-se duma nova conquista para Cabo Verde, que passa a ter voz ativa nas grandes decisões sobre o futuro do setor postal a nível mundial. Reforça a nossa credibilidade internacional como País e aumenta a visibilidade dos Correios de Cabo Verde”, escreveu.

Cabo Verde é membro da UPU desde 1976, mas é a primeira vez que ocupa um cargo neste órgão da agência das Nações Unidas especializada no setor postal.

Tópicos

Postal Conselho de Operações Postais ( COP UPU

Autoria:Sheilla Ribeiro,18 set 2025 14:14

Editado porAndre Amaral  em  18 set 2025 14:41

