iib West Africa distinguido com prémio de Inovação Financeira em África pela Global Finance

O iib West Africa foi distinguido pela revista internacional Global Finance no passado dia 7 em Londres com o prémio “Top Innovation in Finance in Africa”, no âmbito do programa “The Innovators 2025”.

A cerimónia reuniu líderes financeiros e inovadores tecnológicos de todo o mundo. A iniciativa de abertura de contas digitais do iib West Africa é apontada como um exemplo de inovação inclusiva, promovendo maior acesso e empoderamento financeiro dos clientes.

“Este prémio reconhece a capacidade do iib West Africa de acompanhar a crescente digitalização do mercado e responder à procura por soluções bancárias mais rápidas, acessíveis e seguras, mantendo a nossa alta qualidade de serviço”, afirmou Joseph Carasso, CEO do iib West Africa.

“É um momento de orgulho para a nossa equipa e um reflexo do nosso compromisso contínuo com a inovação em serviços financeiros”, lê-se no comunicado.

A abertura de conta digital, disponível sem custos, permite que particulares e empresas criem contas remotamente em três moedas, sendo em escudo cabo-verdiano, euro e dólar.

O iib West Africa pretende expandir o seu ecossistema digital com novas funcionalidades, incluindo pedidos de crédito online, ferramentas de investimento e outros serviços bancários essenciais. Estas inovações integram a estratégia de longo prazo do banco, que visa tornar os serviços financeiros plenamente acessíveis online, em linha com a visão de Cabo Verde para uma economia digitalmente conectada.

O prémio “The Innovators 2025” distingue as instituições que estão a redefinir o sector financeiro através da criatividade e da tecnologia.