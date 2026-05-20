iibGroup renova parceria para atribuição de bolsas de estudo no Reino Unido

O iibGroup volta a associar-se às bolsas Chevening, programa do Reino Unido que atribui bolsas para pós-graduações naquele país, assegurando este ano três bolsas em África: uma em Cabo Verde, uma no Djibuti e outra na Etiópia. Segundo a instituição, as candidaturas estão actualmente em fase de análise.

A parceria com Cabo Verde foi formalizada esta segunda-feira, 18, em Lisboa, através da assinatura de um protocolo entre a Embaixadora do Reino Unido em Portugal e Cabo Verde, Lisa Bandari, e o presidente do iibGroup, Sohail Sultan.

Na ocasião, Sohail Sultan destacou o impacto das bolsas atribuídas no último ano, defendendo que a iniciativa contribui não apenas para o desenvolvimento individual dos estudantes, mas também para as suas comunidades.

“Ao renovarmos esta parceria, reforçamos o nosso compromisso em capacitar talento e promover um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável, formando os líderes de amanhã”, sublinhou Sohail Sultan, durante o evento, conforme nota do iibGroup.

Já a embaixadora Lisa Bandari considerou que o programa Chevening representa uma oportunidade transformadora, ao permitir acesso a educação de nível mundial, intercâmbio cultural e integração numa rede global de antigos alunos.

“Acreditamos firmemente que o talento está em todo o lado, mas as oportunidades não. Ao financiar esta bolsa de estudos em conjunto com o Governo do Reino Unido, o iibGroup está a ajudar a colmatar essa lacuna e a libertar o potencial em Cabo Verde.”

De acordo com o iibGroup, o Chevening é o programa de bolsas de estudo do Governo do Reino Unido, através do qual são atribuídas bolsas a pessoas com uma sólida formação académica que demonstrem potencial de liderança. Oferece apoio financeiro para estudar numa universidade do Reino Unido e a oportunidade de se juntar a uma influente rede global de mais de 60 000 antigos alunos em mais de 160 países e territórios.

Além do apoio financeiro, o iibGroup irá orientar e promover os estudantes seleccionados, integrando-os nas várias iniciativas do grupo.