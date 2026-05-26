Transinsular assegura serviço semanal de cargas entre Portugal e Cabo Verde

Com navios a sair de Lisboa e Leixões e a chegar a Cabo Verde a cada sete dias, a Transinsular, empresa do Grupo ETE, vai reforçar a ligação marítima entre Portugal e o arquipélago com três navios ao serviço do país. A medida, que entra em vigor esta semana, vai, de acordo com a empresa, garantir maior previsibilidade no abastecimento regular das ilhas de São Vicente (Mindelo), Sal, Boavista e Santiago.

Para o Grupo ETE, o novo serviço Cabo Verde Expresso 3.0 vem responder ao crescimento da procura entre a Europa e África e reforçar a capacidade da Transinsular para apoiar exportadores, importadores e operadores locais com soluções marítimas regulares e competitivas.

“Mais regularidade, mais proximidade e a mesma dedicação de sempre, agora todas as semanas”, destacou a empresa, em nota.

A transportadora salientou ainda que é o único armador a assegurar um serviço directo, sem transbordo, para as ilhas do Sal e da Boavista (portos de Palmeira e Sal Rei), com fiabilidade, previsibilidade semanal e capacidade para transportar carga de projecto, carga especial, carga geral e viaturas.

Com mais de 40 anos de experiência no sector, a Transinsular dá mais um passo naquele que considera ser um novo ciclo de inovação e proximidade com os seus clientes, parceiros e comunidades, respondendo de forma eficiente aos desafios da logística marítima nacional e internacional.

De recordar que o serviço Cabo Verde Expresso 3.0, operado pela Transinsular, é assegurado pelos navios Lagoa e Ponta do Sol, ambos de bandeira e tripulação cabo-verdiana, e pelo navio BMI Express.