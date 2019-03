Ciclo de cinema espanhol

Para ver e debater, filmes espanhóis em sessão na Universidade de Cabo Verde.

Todos os finais de mês, as quintas-feiras passam a ser dia de cinema espanhol na Uni-CV. Filmes da cinematografia desse país ibérico estarão em exibição no auditório da Escola de Negócio e Governação da Universidade.

As sessões têm início já hoje, 28 de Março, e prosseguem durante os próximos meses, sempre às 16 horas e encerradas com uma conversa sobre a película exibida. Juntando a gastronomia à festa, em vez das habituais pipocas, no evento será servida a tradicional tortilha espanhola.

Hoje, na sessão inaugural do ciclo “Cine y Tortilla”, passa “Te doy mis Ojos”. Realizado por Icíar Bolláin, este filme ganhou o Goya (principal prémio do cinema espanhol) para Melhor Filme e “é considerado uma referência de denúncia e sensibilização contra a violência baseada no género”.

Seguem-se no calendário anunciado os filmes “La Lengua de las Mariposas”, a 26 de Abril, “O Apóstolo”, a 31 de Maio e, a 28 de Junho, “18 Comidas”.

Todos os filmes serão legendados em Português.