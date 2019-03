Cindy Monteiro leva colecção "Sépia" a Tenerife

​A estilista cabo-verdiana Cindy Monteiro apresenta a sua nova colecção “Sépia” na Feira Internacional Moda de Tenerife, que acontece de 11 a 14 de Abril.

Depois de ter representado Cabo Verde na edição 2018 da Moda Madeira (Portugal), a estilista recebeu mais um convite para levar a sua moda às ilhas Canárias.

A feira acontece nos dias 11, 12, 13 e 14 de Abril. A colecção da jovem cabo-verdiana entra na é apresentada no dia 13.

A nova colecção, inspirada nos anos 50, tem tonalidades diferentes, “mais brilho” e “mais minimalista".

“Esta nova colecção sai um pouco daquilo que eu já tinha feito, porém, continua com as suas marcas CM, ou seja, continua com as mesmas silhuetas", antecipa.

A colecção “Sépia” é constituída por 20 peças, 13 prêt-a-porter e sete vestidos de gala.

Cindy Monteiro quer criar novos laços com estilistas do mundo e espera que o seu produto seja aceite pelo público.

“Queremos realmente mostrar a outros povos que também somos capazes de fazer algumas coisas mais arrojadas. Espero estar à altura daquilo que está lá a minha espera”, ambiciona.

Paralelamente à feira, acontece a 11ª edição do concurso de designer de moda para iniciantes e o VIII concurso para fotógrafos.

O Tenerife Moda é um programa do governo da ilha (cabildo), que promove o desenvolvimento e comercialização do sector têxtil.