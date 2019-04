Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

A época mais musical do ano já decorre e este fim-de-semana na capital da música arranca o Kriol Jazz festiva com o Kriol Zona em Vila Nova. Mais música para ouvir em outros espaços da cidade, dança contemporânea em Mindelo, e na Boa Vista assinala-se o Dia Mundial da Saúde com actividades físicas. Aproveite as nossas sugestões e divirta-se.

SEXTA-FEIRA

- “Friends and Friday” happy hour no Aqva com Mário Rui e Cindy Monteiro – Praia, 19 horas

- Cine’Eco, Festival Internacional de Cinema Ambiental no Zero Point Art – Mindelo, 20h45

- Dançando por Moçambique, “Kodé di Dona” e “Cisne Preto” no Camões Centro Cultural Português Pólo do Mindelo – Mindelo, 21 horas

SÁBADO

- Mega-aula de Aula de Ginástica Aeróbica em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, na cidade de Sal Rei e na vila de Rabil – Boa Vista, às 09horas

- Aula aberta de ioga na praia de Quebra Canela – Praia, 08 horas

- Show infantil “Boi de Cara Preta e outras Storiasons” no Centro Cultural Brasil-Cabo Verde – Praia, 17 horas

- Os 3 Tchokoterus e Carlos Andrade no Auditório Nacional – Praia, 20h30

- Primeira sessão do Jazz Jam Session na Osteria nº3 com as bandas NaJam e Nickilouders – Praia, a partir das 23 horas

DOMINGO

- Campanha de Limpeza praia Norte de Baía – São Vicente, concentração 06 horas

- Pré-Festival de Frutos do Mar, organizado pela Santiago Diving no restaurante Casa de Sonho em Achada de Santo António - Praia, 12horas

- Almoço beneficiente para Moçambique no Nice Kriola, com gastronomia e danças tradicionais de Moçambique e leilão de uma obra de arte do artista plástico Tutu Sousa – Praia, 12horas