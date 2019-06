Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Cinema, música, literatura e muito activismo neste fim-de-semana marcado pelo Dia da Luta contra a Homofobia e também pela 3ª edição do Festival Literatura-Mundo do Sal, que arrancou ontem em Santa Maria.

SEXTA-FEIRA

- Festival de Curtas de países da CPLP no Centro Cultural Português Pólo do Mindelo – Mindelo, 19 horas

- Wafrican Trio dá música no sunset do espaço Brizza, PraiaShopping – Praia, 19h30

- Segunda edição de Guitarrada do Atlântico na Assembleia Nacional. Com Kim e Kaku Alves – Praia, 21horas





SÁBADO

- Marcha de Amor aos Animais pelas ruas do Palmarejo – Praia, 09 horas

- Bazar Clothing Swap no Syd`s, Prainha (zona Babilónia), com troca e venda de roupas novas e usadas entre outros itens – Praia, das 10h às 12h30

- Exposição-venda no Osteria Nº 3 na Quebra Canela com as marcas Kebra Kanela Beach, Deug Deug (da Associação Pilorinhu), Sónia Lopes Art, Katu e Izotika – Praia, a partir das 14 horas

- Marcha “Respeite o Amor Seja Ele Como For” Praia Pride 2019 no Plateau – Praia, 15 horas

- Marcha “Juntos pela Igualdade e Diversidade” Mindelo Pride 2019 concentração na Praça Dom Luis – Mindelo, 17 horas

- Festival Hip Hop All Stars na Fic Laginha com Hélio Batalha, Batchart, Rapaz 100 Juiz, Kiddye Bonz, Edyoung Lennon, entre outros – Mindelo, 21 horas





DOMINGO

- Caminhada Achada S. Filipe/ São Tomé organizada pela Paróquia de São Filipe Apóstolo – Praia, partida às 08h30

- Encontro de motoqueiros com ponto de encontro na praça de Assomada – Assomada, 11 horas

- Encerramento do Festival Literatura-Mundo do Sal - Santa Maria, 17 horas