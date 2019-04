Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Fim-de-semana de Kriol Jazz Festival a iniciar com a despedida do Atlantic Music Expo. A música está no ar mas também pode escolher ocupar os seus momentos de lazer com leitura, um desfile de moda, cinema, artes plásticas, desporto, um passeio pelo mar ou a típica gastronomia cabo-verdiana. Aproveite.

SEXTA-FEIRA - Lançamento do nº 5 da revista “Leitura” na Pedro Cardoso Livraria – Praia, 18 horas - Mirocas Paris ao vivo do Hotel Porto Grande para apresentar “D’Alma” –Mindelo, 21 horas - Fashion Week Praia e after party no Soft Club – Praia, 21horas - Albertino Évora, Khaly Angel e Bruno Lima no Quintal da Música – Praia, 21 horas SÁBADO - “Dumbo” 3D em estreia no CinePraia – sessões às 16h e às 18 horas - Workshop criativo de serigrafia com Yuran Henrique e Laura Torres no Palácio da Cultura Ildo Lobo – Praia, a partir das 16 horas - Noite de Kótxi Pó com Fidjus di Codé di Dona – São Domingos, 22 horas - Gala de Ginástica Rítmica no Gimno Desportivo Vavá Duarte – Praia, 16h30 DOMINGO - Avistamento de baleias com a Sea Adventures Boa Vista – a partir das 09 horas - Katchupa di Domingu no Boteku, todos os domingos – Praia, 13 horas - Noite de música em homenagem a Celina Pereira na Pracinha Escola Grande – Praia, 19 horas

