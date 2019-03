Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Fim de semana de muito rock e música alternativa na cidade da Praia. A nossa proposta para o seu tempo de lazer também inclui exercício físico - pode ser caminhada nocturna para quem está em Mindelo, ou yoga em Santa Maria - exposições, e tertúlia.

SEXTA-FEIRA

- Grito Encontro no Palácio da Cultura Ildo Lobo, encontro dos artistas que participam nesta edição do Grito Rock (20-23 de Março) – Praia, 19h30

- Urban trail “Sexta-feira Louca” com o grupo Mindel Night Run & Walk – Mindelo, 19 horas

- Música ao vivo com Leroy Pinto e banda no Kebra Kabana – Praia, 21 horas

- Música ao vivo com Djam Neguin e banda no Nice Kriola – Praia, 21 horas

SÁBADO

- Sunrise Yoga on the Beach com o Yoga cabo Verde studio – Santa Maria, às 07h30

- Feira de Bem-estar da Mulher “Fémina” no Centro Cultural Brasil-Cabo Verde, com artesanato, mostra de penteados afro, workshop de maquiagem e nutrição

– Expo TEADA com obras de Manuel Figueira, Alex Silva e Bento Oliveira no Centro Cultural do Mindelo no âmbito do Micadinaia Fest

DOMINGO

- Grito Aberto, conversa aberta sobre intercâmbio cultural promovida pelo Grito Rock 2019 – Cidade Velha, 16h30

E na segunda-feira pode apreciar mais uma edição de conversa-concerto na Cesária Évora Academia de Artes com o músico e investigador Djick Oliveira a falar sobre “A Mulher na Lírica da Morna”. Começa às 18horas