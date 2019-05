Dress a Girl faz vestidos para meninas em Cabo Verde

Cerca de 500 voluntárias do projecto “Dress a Girl Around the World - Portugal” estiveram reunidas no Sábado num encontro nacional para confeccionar vestidos para meninas de famílias economicamente vulneráveis em Cabo Verde.

No encontro realizado na Murtosa, o maior evento de costura solidária já organizado em Portugal, a Dress a Girl Around the World Portugal terá conseguido costurar mais de mil vestidos, “A confeção é feita com materiais doados. Cada kit tem tecido já cortado para um vestido, tecido para o bolso e forro, fita ou manga e a etiqueta. Assim, quando as voluntárias chegam é “só” costurar o vestido”, disse a mentora do Dress a Girl Portugal, Vanessa Campos, noutra ocasião, em entrevista ao site Família Cristã. Através de uma parceria em Cavo Verde os vestidos deverão ser distribuídos a meninas de comunidades carenciadas, conforme é a missão da organização de matriz. Meninas jamaicanas com os vestidos Dress a Girl Dress a Girl Around the World é uma ONG americana fundada em 2009 cujo objectivo é fazer vestidos para doar a meninas em “países carentes”, levando-lhes “um pouco mais de dignidade, protecção e esperança”, autodefine-se a organização. Com mais de 500.000 vestidos já distribuídos para 81 países, a ONG também faz calções para rapazes. Nos bolsos dos vestidos e calções, ocasionalmente junta-se uma peça de roupa interior. “Os vestidos Dress a Girl Around the World devem ser simples, bonitos e acima de tudo bem confeccionados”, diz a página da organização internacional.

