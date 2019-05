Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Decorre no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, a Feira de Artesanato “JUNTÁ”. No sábado arranca a 5ª edição da Mostra de Teatro Infantil do Mindelo (Motim) na ALAIM, na ilha de São Vicente, com várias actividades para os jovens.

Sexta-feira - Exposição 20 anos da Biblioteca Nacional, no Hall de entrada da instituição, às 10:00. - 9ª Edição de Tudo Criança Canta, na Praça Municipal em Santa Cruz, às 16:00. - Jornada aberta “Os Jovens, a Paz e a Cidade”, no Cinema da Praia, pelas 17:00. - Café com Grace Évora na Livraria Pedro Cardoso, às 18:00. - Apresentação do projecto “Bebi na Fonti”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 18:00. - Formação de teatro com Flavia Gusmão no Centro Cultural do Mindelo, às 18:00. - Música ao vivo com Zuleica no Bar Panorama, às 19:30. - Música ao Vivo com Josimar no Alkimist, às 19:30. - Jandir Fortes no Linha d`agua, às 20:00. - Miss 40+ no Hotel Praia Mar, às 20:00. - Jah-Yoka Reggae Sound System na Osteria N.3, a partir das 21:00. - Noite de Baianas d`Montsu, às 21:00. - Summer Start com a banda Nôs Terra de SV no Divin`Art Saberes & Sabores, às 21:30. - Tino e Banda Maravilha no Nice Kriola, às 21:30. - Baile dos Jornalistas e Amigos no Soft Club, às 22:00. - Boy G. Mendes em concerto na Livraria Nho Djunga, às 22:00. Sábado - Celebração do Dia das Crianças na Praça Nhô Roque e na Praça Nova, São Vicente, às 10:00. - Câmara da Praia celebra 1 de Junho na Kebra Canela, às 14:30. - Forte São José, na ilha do Maio recebe actividades do Dia das Crianças, às 14:30. - 5ª Edição do Motim na ALAIM, às 15:00. - Gala Padrinhos SOS na Assembleia Nacional, às 18:00. - Jennifer Dias na Disco Mazurca, na ilha da Boa Vista, às 23:00.

