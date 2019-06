Dicas para contribuir para a sustentabilidade ambiental

Na semana em que se celebra o Dia Mundia do Ambiente deixamos-lhe dicas de sustentabilidade ambiental que vão ajudar a aumentar a sua pegada verde no nosso planeta. As futuras gerações agradecem.

“Sustentabilidade é a capacidade de se desenvolver econômica e socialmente respeitando a natureza, consiste em usar racionalmente os recursos naturais e evitar causar danos ao meio ambiente, é garantir a sobrevivência das próximas gerações”. Cada um de nós pode contribuir para fazer valer essa definição, colhida no site Pensamentoverde.pt , pondo em prática no nosso quotidiano pequenas/grandes atitudes ambientalmente positivas. Provavelmente já leu ou ouviu várias vezes sobre estas dicas mas, não custa repetir: Poupar água Fechar as torneiras quando não as estiver a usar; Desligar o chuveiro enquanto ensaboa o corpo ou o cabelo; Consertar canalização defeituosa para evitar que pingue; Reutilizar a água da lavagem de roupas para lavar o quintal; Recolher a água da chuva e usar para regar as plantas.

Evitar poluir e contribuir para agredir o planeta Reduzir ou eliminar o uso de sacos de plástico; Consumir menos carne bovina (ajuda a economizar água e evita o desmatamento – áreas de floresta são dizimadas para plantar pasto para o gado); Dar preferência aos produtos orgânicos, que são saudáveis e não agridem o solo com agrotóxicos;

Não contribuir para a extinção da fauna e flora silvestre Não comprar animais silvestres, o comércio ilegal de animais silvestres contribui para a extinção de muitas espécies, além da crueldade com que os animais são transportados e armazenados; Não consumir alimentos ou comprar produtos derivados de espécies em extinção; Plantar árvores. As árvores são de grande importância para manter o ar saudável e limpo.

Economize energia Apague as luzes sempre que não tiver necessidade delas; Use lâmpadas fluorescentes; Não deixe televisão e rádio ligados se ninguém estiver a usar esses aparelhos; Aproveite a luz solar, abra as portas e janelas é mais agradável e faz bem para a saúde; Retire da tomada os eletrodomésticos após o uso.

Reduza, reutileze, recicle Diminua o consumo de produtos embalados, compre a granel e use sacos de tecido; Vá pelo menos uma vez por semana ao mercado e compre somente o necessário; Transforme coisas velhas em novas com um pouco de criatividade e materiais que tem em casa; Escolha produtos com embalagens retornáveis; Faça a compostagem caseira dos resíduos orgânicos e adube as suas plantas

Use o Transporte Sustentável Em curtas distâncias deixe o carro na garagem e faça uma caminhada, além de evitar a emissão de gases poluentes, faz bem à saúde; Andar de bicicleta também gasta calorias e poupa a natureza; Se possível use transporte colectivo, é um carro a menos poluindo o ar que respiramos; Dar boleia aos amigos ou tomar boleia pode ser divertido e é sustentável.

Divulgue a sustentabilidade ambiental Só será possível mudar o estado em que se encontra o mundo se formos muitos a nos unirmos para alcançar a sustentabilidade. Crie projectos sociais no seu bairro, podem ser oficinas de reciclagem, horta comunitária e palestras nas escolas sobre o tema; Divulgue a importância de preservar a natureza e os seus benefícios, é importante ensinar as crianças a serem sustentáveis, pois o futuro do planeta depende disso.







