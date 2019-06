Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Este fim-de-semana será marcado com a 10ª edição da Porfesta, na Cidade da Praia e cerimónia da abertura dos I Jogos Africanos de Praia, na ilha do Sal.

A Cidade da Praia acolhe esta sexta e sábado a 10ª edição da Porfesta, um evento que promove a gastronomia portuguesa e convívio entre os portugueses e cabo-verdianos. A Porfesta acontece na Pracinha da Escola Grande e terá várias actividades.

A ilha do Sal acolhe a partir desta sexta-feira os I Jogos Africanos de Praia. Trata-se de um evento desportivo que contará com a participação de cerca de 40 países e 800 atletas a disputar medalhas em 11 modalidades: atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, vólei de praia ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karaté kata, kitesurf e natação em águas abertas.

Sexta-feira

- Inauguração da exposição de fotografias “Histórias de Mulheres”, no Centrum Sete Sóis Sete Luas no Maio, às 19:00.

- Música ao vivo com Leroy Pinto na Esplanada do Restaurante Bar Cimboa, Cidade da Praia, às 20:00.

- Zé Rui de Pina no Quintal da Música, às 21:00.

- Kátia Semedo e Banda no espaço musical Gamboa, às 21:00.

- Música com Dhy di Paula no Nice Kriola, às 21:00.

- Música com Josimar Gonçalves na Casa da Morna II, a partir das 22:30.

- Jazz N`5 na Livraria Nho Djunga, às 22:30.

- Canisade - Formação em Teatro com Flávia Gusmão, no Centro Cultural do Mindelo, às 18:00.

Sábado

Feira Pró-Saúde Infantil, na Praça Central e Mercado Artesanal, na Cidade do Tarrafal, das 9:30 às 13:30.

- Lançamento do EP “Sonhu Kordadu” do artista Khady Negu, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19:00.

- Música com Niklas no Alkimist, na Cidade da Praia, às 19:30.

- Ineida Moniz e Banda no restaurante Avis, Cidade da Praia, às 20:00.