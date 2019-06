Porfesta em homenagem aos Xutos & Pontapés

Este ano, a celebração do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas será em homenagem à banda portuguesa Xutos & Pontapés. A 10ª edição da Porfesta acontece nos dias 14 e 15 deste mês, na Cidade da Praia.

Iniciativa da embaixada de Portugal, para assinalar o “Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, o evento visa promover convívio entre a comunidade portuguesa e cabo-verdiana.

A Porfesta acontece desde de 2009, na Cidade da Praia, com várias actividades na Pracinha da Escola Grande, no centro da cidade.

O evento promove a gastronomia portuguesa. Os restaurantes de portugueses que residem no país oferecem aos visitantes diversos pratos portugueses, como sardinhas, chouriço assado, presunto, prego no pão, bacalhau, caracóis, carne assada com queijo da serra.

A gastronomia será acompanhada da música portuguesa, este ano haverá actuação da banda portuguesa GM, de tributo aos Xutos e Pontapés e animação com o Dj Da Jones.

Para os mais pequenos, haverá palhaços, mimos, atelier de pinturas faciais, jogos tradicionais e rifas.

Na sexta-feira, 14, acontecerá a abertura dos tasquinhas e do palco, com música ambiente. Neste dia haverá ainda desfile infantil com “contação de histórias” e actuação dos GM.

No sábado, 15, gastronomia portuguesa nas tasquinhas, música ambiente no palco, animação infantil, animação com Dj Da Jones, entre outras actividades.