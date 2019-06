Achada Grande Frente recebe terceira mostra antes do Festival de Frutos do Mar

​A terceira mostra do Pré-Festival de Frutos do Mar, organizada pelo grupo Santiago Diving, vai acontecer no próximo sábado, 29, na Achada Grande Frente, Praia, das 12:00 às 20:00.

O evento, realizado desde Abril, antecede a realização da primeira edição do Festival Gastronómico de Frutos do Mar de Cabo Verde, a ter lugar de 14 a 18 de Agosto, no bairro de Achada Grande Frente. O evento reunirá, conforme os promotores, um total de 20 “stands” de diferentes pontos do país, onde serão apresentados os pratos de frutos do mar característicos. “A ideia é criar um evento a ser concretizado anualmente, onde a primeira edição terá o Slogan: ‘Experimente os Sabores do Nosso Paraíso’, pois, o objectivo é divulgar e promover os sabores tradicionais dos nossos peixes, mariscos e frutos do mar”, informam os promotores. A ideia é integrar as zonas piscatórias na comunidade e valorizá-las, apresentando os seus produtos num só evento. A gastronomia será a atracção principal do evento, em que o público terá a oportunidade de degustar os mais variados pratos e aprender a confecciona-los. Consta da agenda do festival a realização de workshops e palestras de temas diversos ligados ao mar, com profissionais da área, e stands, com exposição de artesanato e animação cultural.

