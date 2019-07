Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Fim-de-semana prolongado devido ao feriado de 5 de Julho, Dia da Independência Nacional. Música, teatro, apresentação do livro são algumas das actividades realizadas durante este fim-de-semana.

Sexta-feira

- 1ª Gala Voz da Liberdade no Auditório Nacional, às 21:00.

- Zé Rui de Pina no espaço musical Gamboa, a partir das 21:00.

- Baile Popular na Rua de Lisboa, São Vicente, a partir das 21:00.

- Kizomba Party no Soft Club, às 23:00.

- Show com banda ao vivo em São Filipe, ilha do Fogo, às 23:00.

Sábado

- Apresentação da peça “Canisade num ai” no Centro Cultural do Mindelo, às 18:00.

- Arlindo e Banda no restaurante Avis, às 20:00.

- Apresentação do livro e CD do músico Vuca Pinheiro no Quintal da Música, às 21:00.

- Lançamento do álbum “PIB” dos Rapaz 100 Juiz no Campus de Bolonha, Assomada, às 21:30.

- Miss Santiago Norte no Mercado Artesanato de Tarrafal, a partir das 22:00.