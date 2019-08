Dez razões param comer grão-de-bico

O grão-de-bico é utilizado em cozidos, saladas e sopas. Do ponto de vista nutricional, o grão-de-bico é uma excelente fonte de proteínas, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, magnésio e outros minerais importantes para corpo.

A publicação especializada Medical Daily, deu a conhecer dez benefícios de consumir este superalimento regularmente:

1. Melhora o funcionamento do intestino

Por possuir uma grande quantidade de celulose na casca, o grão-de-bico estimula o funcionamento dos intestinos. O que é óptimo para quem sofre de prisão de ventre, por exemplo.

2. Elimina o açúcar e colesterol

Cada 100 gramas de grão-de-bico contêm seis gramas de fibras — na sua maioria, fibras solúveis. Estas ajudam o organismo a eliminar açúcares, gorduras e o colesterol mau (LDL). Ou seja, é uma excelente opção para remover do organismo aquilo que não nos faz bem!

3. Previne doenças cardiovasculares

Diversos estudos apontam para a relevância dessa leguminosa na prevenção de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial e colesterol alto. Da mesma forma, também actua no tratamento de vários tipos de anemia.

4. Promove o bem-estar emocional

O grão-de-bico possui uma grande quantidade de triptofano, um aminoácido utilizado para produzir serotonina. Essa substância é a responsável pela activação dos centros cerebrais que nos dão sensações de bem-estar, satisfação e autoconfiança.

5. Ajuda a ganhar massa muscular

Quem frequenta academias vai adorar saber disso. O grão-de-bico pode ser um óptimo aliado se você está focado na hipertrofia muscular. Isso porque ele é riquíssimo em proteínas, ferro e amido.

6. Facilita a perda de peso

Também graças às quantidades generosas de proteínas e fibras em sua composição, o consumo de grão-de-bico é extremamente recomendável para quem estiver a seguir um regime de restrição calórica. Inclui-lo no prato aumenta a sensação de saciedade, o que faz com que coma menos.

7. Controla os níveis de glicemia e diabetes

Novamente, as proteínas e fibras presentes mostram o quão benéfica esta leguminosa pode ser. Essas propriedades fazem com que a digestão ocorra de forma mais lenta, o que contribui ainda para controlar os níveis de glicemia que é na corrente sanguínea.

8. Previne diversos tipos de cancro

As quantidades de vitamina C, vitamina E, ácido fólico e antioxidantes fazem com que o grão-de-bico seja um óptimo alimento para prevenir o aparecimento de tumores.

9. Fortalece a saúde feminina

Para as grávidas, o ácido fólico presente leguminosa actua para impedir a má formação do tubo neural do feto.

Por outro lado, durante a menstruação, as mulheres perdem uma quantidade importante de ferro. Consumir grão-de-bico ajuda a repor os níveis desse nutriente no organismo.

10. Evita fracturas e contusões

O grão-de-bico também é bom para os ossos. O cálcio, fósforo e a vitamina K presentes na sua composição tornam a estrutura óssea mais forte, evitando fraturas, contusões e doenças como a osteoporose.