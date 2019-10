Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Este fim-de-semana temos algumas sugestões para si, tais como um sarau cultural, um workshop de bateria, stand up comedy, noite dançante e muito mais. Confira.

Sexta-feira

- Sarau Cultural com Djodje, Rapaz 100 Juiz, Lejemea, no Polivalente de Assomada, às 15h00.

- Música ao vivo com Zeca Nha Reinalda e Banda no restaurante Fogo D`África.

- Workshop de bateria com Danelson Semedo, no Forte São José, ilha do Maio, às 19h00.

- Jossy e Ivan Medina no restaurante Avis, às 20h00.

- Katia Semedo e Banda no espaço Gambôa, às 21h00.

- Música ao vivo com Zé Rui de Pina no restaurante Terra Mar, a partir das 21h00.

Sábado

- Stand Up Comedy com os humoristas Jailson Miranda e Anylson Garcia, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 20h00.

_ Mindela Soares, Ulisses Português, Vando Pereira e Jorge Pimpa, no Quintal da Música, às 21h00.

- Ronilda no Nice Kriola, às 21h00.

-Noite Dançante no espaço J, na ilha do Maio, às 22h30.

- Djodje Lopes e Kalin & Babitche na Casa da Morna II, a partir das 22h30.